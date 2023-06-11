حمدان بن محمد: الناموس والسيتي دايما منصور

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بتتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي إنترميلان بهدف مقابل لاشيء.

وقال سموه في تدوينة عبر “تويتر”: نبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد ولجميع أفراد الطاقم الفني والإداري واللاعبين والجماهير حول العالم فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا ليتوج بذلك موسم استثنائي… الناموس والسيتي دايما منصور.