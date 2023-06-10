الكويت وآستانا يكسبان رهان ضربة بداية سلة غرب آسيا.. "فيديو"

استهل فريقا الكويت الكويتي، وأستانا الكازاخستاني، مشوارها بنجاح في نهائيات (سوبر غرب-آسيا)، بفوز الكويت على غورغان الإيراني بنتيجة (95-85)، وآستانا على صاحب الضيافة شباب الأهلي (80-73)، في المواجهتين اللتين أقيمتا أمس لحساب المجموعة الأولى من دوري مجموعات البطولة المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم حتى 17 يونيو الجاري، والمؤهلة إلى الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

وتنطلق اليوم مباريات المجموعات الأولى، بإقامة لقاء وحيد في السادسة و45 دقيقة عصراً، يجمع بطل منطقة (غرب آسيا) الرياضي اللبناني، ووصيف المنطقة الخليجية المنامة البحريني، في مواجهة تمنح الفائز بنتيجتها حجز مقعده بشكل كبير في الدور نصف النهائي، بعد أن اقتصرت المجموعة التي تضم ايضاً بيروت اللبناني على ثلاثة فرق جراء انسحاب بطل الدوري الهندي "تشيناي هيتس".

وعرف فريق الكويت كيفية انتزاع الفوز على غورغان، بنيل لاعبي الفريق الكويتي الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (25-19 و30-15)، فيما لم يشفع للاعبي الفريق الإيراني نيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والرابع بواقع (26-16 و25-24) التي لم تكن كافية للإيرانيين بالعودة بنتيجة المباراة.

ودفع شباب الأهلي ضريبة تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق 13 نقطة وبنتيجة (36-49) بعد أن أحكم لاعبي فريق آستانا قبضتهم على نتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (21-16 و28-20)، خصوصاً أن "فرسان دبي" كانوا الطرف الأفضل في مجريات الشوط الثاني ونجحوا في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (17-12 و20-19) التي لم تكن كافية لشباب الأهلي بالعودة بنتيجة المباراة.