الكثيري يحطم رقماً ظل صامداً 10 سنوات بـ «المطرقة»

يعيش لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني، بطل كأس رئيس الدولة بمنافسات «المطرقة»، ناصر الكثيري، أفضل مراحله الرياضية مع «أم الألعاب»، بعد أن حطم رقماً ظل صامداً 10 سنوات حينما سجل رمية قدرها 53.73 متراً بفارق يزيد ستة أمتار على الرقم القياسي المُسجل محلياً.

ولم تكتفِ نجاحات ابن الـ17 عاماً عند هذا الإنجاز، بل إنه بلغ المرحلة الأخيرة من الترشح لنيل «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» عن فئة الناشئين، بعد أن حصد في عام 2023 أربعة ألقاب على مستوى بطولات كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس الاتحاد.

وبات اللاعب محل اهتمام كبير من جانب اتحاد ألعاب القوى، الذي يُعدّه من أجل تحقيق ميدالية في بطولة آسيا للشباب المقررة في دبي العام المقبل، خصوصاً أن الرقم المُسجل باسم البطل الكويتي محمد خان، وقدره 63 متراً، لن يكون من الصعب كسره على ناصر الكثيري في ظل توجه اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لإقامة معسكر خارجي مدة شهرين.

وأشار ناصر الكثيري، الذي سينتقل إلى الصف الـ12 في السنة المقبلة، إلى أنه إلى جانب اهتمامه الدراسي والرياضي، فإنه موظف دارس في هيئة ديوا والأكاديمية التابعة لها، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن اهتمامه بألعاب القوى بدأ منذ سنتين فقط، لمواصلة مسيرة والده سعيد الكثيري، الذي كان أحد أبطال الدولة في ألعاب القوى قبل 20 عاماً، مؤكداً أنه يضع اللقب الآسيوي هدفاً قريباً بالنسبة له، ويتبعه الهدف الأكبر، وهو حصد ميدالية عالمية أو أولمبية.

وأضاف: «الوضع الحالي يؤكد أن (أم الألعاب) ماضية نحو استعادة أمجادها في ظل الاهتمام الكبير من جانب اتحاد اللعبة ورئيسه د.محمد المر، الذي يُسخّر كل إمكاناته وطاقاته من أجل رعاية الأبطال وفق خطط واستراتيجيات سليمة تضمن وضعهم على خريطة المشاركة الفعالة في البطولات العالمية والإقليمية، لكن تبقى المشكلة الكبرى في الأندية وقلة اهتمامهم بلاعبي القوى، إذ توجه أغلب الميزانيات إلى لعبة كرة القدم، وهو ما يؤثر في صناعة البطل».

وأكمل: «للأسف هناك أندية في طريقها لإلغاء رياضة ألعاب القوى، بحجة توفير الميزانيات، وهذا الشيء سيكون له تأثير قوي في الفترة المقبلة في صناعة البطل، وفي اللعبة بشكل عام».

ناصر الكثيري:

«اللقب الآسيوي هدفي القريب وأحلم لاحقاً بحصد ميدالية عالمية أو أولمبية».

«الوضع الحالي يؤكد أن (أم الألعاب) ماضية نحو استعادة أمجادها».