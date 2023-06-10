«بايك أبوظبي جران فوندو» بين أبوظبي والعين 18 نوفمبر المقبل

ينظِّم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، في 18 نوفمبر المقبل، على مسار طوله 154 كم، من نقطة الانطلاق في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين، سيُنقَل السباق على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية، ويصل مجموع جوائزه إلى مليوني درهم، وهو مفتوح للهواة من الجنسين.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان أمس: «يعدُّ سباق (بايك أبوظبي جران فوندو) المجتمعي العالمي إحدى الفعاليات الرياضية الأساسية التي تعزِّز جهود إمارة أبوظبي لتكون وجهةً عالميةً رائدةً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، بوصفها نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلةً مستدامةً للتنقُّل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، ومقصداً لمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم».

وكانت الدورة الأولى من السباق، التي انطلقت في 12 نوفمبر 2022، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 متسابقٍ ومتسابقةٍ من 72 جنسية.