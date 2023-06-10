بطل الدوري السعودي مهتم بضم الغساني

أكدت وسائل إعلام سعودية أن نجم شباب الأهلي يحيى الغساني يحظى باهتمام ناديين في دوري روشن السعودي للانتقال إلى أحدهما في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «سبورت 24» أن بطل الدوري السعودي الاتحاد وفريق الفيحاء يسعيان لضم لاعب المنتخب الوطني بعدما تألق بشكل لافت مع «فرسان دبي» الموسم الماضي وأسهم في فوز شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه.

وأحرز الغساني (25 عاماً) في الموسم الماضي تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، خلال 32 مباراة شارك فيها.