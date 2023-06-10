الذيد يتعاقد مع المدرب المواطن جمال الحساني

أعلن نادي الذيد عبر حساباته في مواقع التواصل، عن تعاقده مع المدرب المواطن جمال الحساني، ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال النادي في بيان إنه جرى التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي سالم الكتبي، الذي أشاد بالحساني لما يتمتع به من خبرة في مجال التدريب وتأكيده على دعم المدرب المواطن وإعطائه المهام لإثبات قدراته التدريبية.

من جهته، قال مدرب الفريق جمال الحساني لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا تجهيز الفريق ليكون جاهزاً للموسم المقبل بشكل جيد، وهدفنا الأول أن يصل الفريق ليحتل أحد المراكز الستة الأولى».