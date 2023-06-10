شباب الأهلي يخسر أمام آستانا الكازخستاني في افتتاح نهائيات «سلة غرب آسيا»

خسر فريق شباب الأهلي لكرة السلة ضربة البداية أمس في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة «سوبر غرب - آسيا»، أمام «بي سي آستانا» الكازخستاني، بفارق سبع نقاط وبنتيجة «73-80»، وهي البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي حتى 17 الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023. وبات شباب الأهلي مطالباً بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين بدور المجموعات أمام الكويت الكويتي وغورغان الإيراني، لضمان تأهله إلى نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي باقتصار التأهل للمربع الذهبي على متصدري ووصيفي مجموعتي الدور الأول.

ودفع شباب الأهلي ضريبة تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق 13 نقطة وبنتيجة (36-49) بعد أن أحكم لاعبو فريق آستانا قبضتهم على نتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (21-16 و28-20)، خصوصاً أن «فرسان دبي» كان الأفضل في مجريات الشوط الثاني ونجح في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (17-12 و20-19) التي لم تكن كافية لشباب الأهلي للعودة بنتيجة المباراة.

وتنطلق اليوم مباريات المجموعة الأولى، بإقامة لقاء وحيد في السادسة و45 دقيقة عصراً، يجمع بطل منطقة (غرب آسيا) الرياضي اللبناني، ووصيف المنطقة الخليجية المنامة البحريني، في مواجهة تمنح الفائز بنتيجتها حجز مقعده بشكل كبير في نصف النهائي، بعد أن اقتصرت المجموعة التي تضم أيضاً بيروت اللبناني على ثلاث فرق جراء انسحاب بطل الدوري الهندي «تشيناي هيتس».