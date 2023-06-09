شباب الأهلي يخسر ضربة البداية في افتتاح نهائيات «سلة غرب آسيا»

خسر فريق شباب الأهلي لكرة السلة ضربة البداية اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة «سوبر غرب - آسيا»، أمام «بي سي آستانا» الكازاخستاني، بفارق سبع نقاط وبنتيجة «73-80»، وهي البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي حتى 17 الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

وبات شباب الأهلي مطالباً بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين بدور المجموعات أمام الكويت الكويتي وغورغان الإيراني، لضمان تأهله إلى نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي باقتصار التأهل للمربع الذهبي على متصدري ووصيفي مجموعتي الدور الأول. ودفع شباب الأهلي ضريبة تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق 13 نقطة وبنتيجة (36-49) بعد أن أحكم لاعبو فريق آستانا قبضتهم على نتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (21-16 و28-20)، خصوصاً أن «فرسان دبي» كان الأفضل في مجريات الشوط الثاني ونجح في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (17-12 و20-19) التي لم تكن كافية لشباب الأهلي للعودة بنتيجة المباراة.

وتنطلق غدا مباريات المجموعة الأولى، بإقامة لقاء وحيد في السادسة و45 دقيقة عصراً، يجمع بطل منطقة (غرب آسيا) الرياضي اللبناني، ووصيف المنطقة الخليجية المنامة البحريني، في مواجهة تمنح الفائز بنتيجتها حجز مقعده بشكل كبير في نصف النهائي، بعد أن اقتصرت المجموعة التي تضم ايضاً بيروت اللبناني على ثلاث فرق جراء انسحاب بطل الدوري الهندي «تشيناي هيتس».

ويضم فريقي الرياضي والمنامة كوكبة من النجوم، يتقدمهم أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 وائل عرقجي الذي يدافع عن ألوان الرياضي بجانب زملائه الدوليين في المنتخب اللبناني، بحجم هايك غيوكشيان، وأمير سعود، وعلي منصور.بدوره يتوقع بأن يواصل محترف المنامة لامونت جونز تألقه كأحد أبرز مفاتيح الفريق من الناحية الهجومية، وذلك جنباً إلى جنب مع مواطنيه الأميركيين وتيبودو وإيليغا روبنسون، بالإضافة إلى الدوليين البحرينيين أحمد حاجي ومحمد حمودة ومصطفى راشد.