الذيد يتعاقد مع المدرب جمال الحساني

أعلن نادي الذيد عن تعاقده مع المدرب المواطن جمال الحساني ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى بحسب ما أعلن النادي اليوم. وجرى التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي سالم محمد بن هويدن الكتبي والذي اشاد بدوره بما يتمتع به الحساني من خبرة في مجال التدريب وتأكيده على دعم المدرب المواطن وإعطائه الفرصة لإثبات قدراته التدريبية.

وحضر التوقيع عضوي مجلس الإدارة حميد عبدالله الخاطري وسالم الرفيسا ومطر القايدي وأعضاء اللجنة الفنية. وقال جمال الحساني لـ"الإمارات اليوم": هدفنا تجهيز الفريق ليكون جاهزا للموسم المقبل بشكل جيد، وهدفنا الاول أن يصل الفريق ليحتل احد المراكز الستة الاولى ثم ننافس على الصعود في المواسم التي تلي ذلك.