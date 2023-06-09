مقترحان.. انطلاق دوري «الهواة» 30 سبتمبر والكأس يبدأ من دور الـ 16

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، أنهم قدموا مقترحين لأندية الدرجة الأولى لاختيار الموعد المناسب لبدء المسابقات في الموسم الجديد، يتضمن الأول بدء المسابقة في 30 سبتمبر المقبل وتستمر إلى 19 مايو 2024، فيما يتضمن المقترح الثاني بدء المسابقة اعتباراً من التاسع من سبتمبر إلى 28 أبريل المقبلين.

وقال بن درويش لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفرصة الممنوحة للأندية للرد على هذين المقترحين ستنتهي اليوم»، مضيفاً: «مسابقة دوري الدرجة الأولى ينقصها فقط النقل التلفزيوني للمباريات بجانب البنية التحتية لبعض الأندية، ونعمل على حل موضوع النقل التلفزيوني للمسابقة».

وعن تفاصيل الورشة التي عقدتها لجنة المسابقة أخيراً مع أندية الدرجة الأولى، قال بن درويش: «تم خلال هذه الورشة إعطاء الأندية تفاصيل كاملة بالنسبة لمشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب في المسابقة، وليس هناك أي تغيير في نظام المسابقة».

وأضاف «تم خلال الورشة كذلك تقديم مقترحات كاملة لأندية الدرجة الأولى في ما يتعلق بلائحة المسابقة كاملة، والمشاركة في كأس رئيس الدولة وأجندة الدوري الأولى، والمواعيد المقترحة لانطلاقة المسابقة وانتهائها، إضافة إلى كيفية البرامج الخاصة بتراخيص أندية الدرجة الأولى».

وعما إذا كانت هناك تغييرات جديدة ستحدث على صعيد مسابقة الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل، قال رئيس لجنة المسابقات: «لن يكون هناك أي تغيير، لأن التعديلات التي تمت على المسابقة في الفترة الماضية ممتازة، ولا نريد تغييرها، وإنما المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال الموسم المنصرم».

وفيما إذا كانت هناك تعديلات جديدة على النظام الخاص بمسابقة كأس رئيس الدولة خلال الموسم المقبل، قال رئيس لجنة المسابقات: «ستكون هناك أفكار جديدة، خصوصاً على صعيد التنظيم، لكن كمسابقة بشكل عام ستكون نفسها، وندرس مقترحاً تمت مناقشته مع الأندية بشأن إمكانية إقامة مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم المقبل، بدءاً من دو الـ16 بدلاً من دور الـ32، كما كان يحدث سابقاً، مراعاة لظروف المشاركات الخارجية للأندية والمنتخب الوطني، سواء على صعيد دوري أبطال آسيا للأندية أو نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر في خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين».

وختم أحمد بن درويش: «بخصوص مسابقتي دوري الدرجتين الثانية والثالثة، فإنه ليس هناك أي تغيير في الأمور الخاصة بالمسابقتين، وإنما نسعى للمحافظة على النظام الحالي بخصوص إقامة المسابقتين، والعمل على تطويره في المستقبل».

مقترح ببدء دوري الهواة في 30 سبتمبر حتى 19 مايو المقبلين.

ستكون هناك أفكار جديدة على صعيد تنظيم كأس رئيس الدولة.