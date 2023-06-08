بني ياس يقدم مدربه الجديد.. "صاحب تجربة في الدوري الانجليزي"

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد مع المدرب الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش بداية الموسم المقبل 2023-2024 خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا الذي انتهى عقده مع «السماوي» لتنجح الإدارة في الحصول على توقيع المدرب الأسبق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي سابقاً.

وقال بني ياس في بيان، اليوم الخميس، إنه جرى تقديم المدرب في حضور رئيس شركة كرة القدم بالنادي عبدالله الغيلاني والمدرب ووكيل أعماله.

وأضاف أن المدرب السولوفيني (55 عاماً) يملك خبرة كبيرة، إذ سبق له التدريب في عدة دوريات عالمية مثل الدوري الانجليزي حينما درب ليدز يونايتد بالإضافة إلى عدة فرق ودوريات اخرى في النمسا وقبرص وسلوفينيا.

وخلال مسيرته كمدرب حقق العديد من الألقاب من بينها الدوري السلوفيني 6 مرات والكأس في 3 مناسبات.

من جهته، أكد المدرب ميلانيتش بأن الدوري الإماراتي تنافسي وقوي وهو في قمة الحماس من أجل بدء مسيرته مع السماوي والتي ستنطلق مع بداية المعسكر الصيفي القادم استعداداً للموسم الجديد.

