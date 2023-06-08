سعر تذاكر "سلة غرب آسيا" بدبي يبدأ من 40 درهما

كشف الموقع الرسمي لبطولة (سوبر غرب - آسيا) لكرة السلة عن لائحة أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيف أدوارها النهائية صالة نادي شباب الأهلي بدبي، من 9 وحتى 17 الجاري، على أن يبدأ سعر تذكرة المباراة الواحدة من 40 درهماً.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة خمس فئات مختلفة لقيمة تذاكر المباراة الواحدة، حيت تتراوح معدل القيمة الأدنى والخاصة بالمدرجات بين 40 و55 درهماً، فيما تبدأ أسعار تذاكر مقاعد كبار الشخصيات، من 250 درهماً وتصل إلى 300 درهم.