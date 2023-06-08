نادي الإمارات يظفر بـ 18 ميدالية في «كأس ألعاب القوى»

حقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات 18 ميدالية (6 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات) في مهرجان كأس رئيس الدولة لألعاب القوى الذي أقيم في أبوظبي.

كما حققت اللاعبة شوق هاشم المركز الأول في رمي المطرقة، كما حصلت اللاعبة نفسها على المركز الثاني في رمي القرص.

وذكر بيان صحافي صادر عن النادي أن اللاعبة ملك مهند حصلت على المركز الأول في رمي القرص وعلى المركز الثاني في مسابقة رمي الجلة، وحصلت رزان وليد علي المركز الثاني في رمي المطرقة، تلتها سلمى أشرف التي حصلت على المركز الثالث في سباق 1590 متر.

وفاز فريق الأشبال بالمركز الأول على مستوى الدولة في سباق التتابع 80 متراً ممثلاً باللاعبين: خالد خميس وإبراهيم الماس ويوسف منير وحمدان الدباني.