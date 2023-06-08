«مونا ماي» تحلق بكأس زايد في السويد

حلقت الفرس «مونا ماي» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة الفارسة أنجليكا بيرج، بلقب سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر «قوائم»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 250.000 كرونا سويدية، برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم أول من أمس بمضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم. وحضر الحدث التاريخي أكثر من 50 ألف متفرج بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.

وضم السباق سبعة من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، ولم تكن الفرس «مونا ماي» مرشحة للفوز، كما تم استبدال الفارسة ريبيكا بالفارسة أنجليكا بيرج، التي أحسنت قيادة البطلة الى منصة التتويج بفارق نصف طول عن «أيمن» بقيادة أولريكا هولمكويست، فيما جاء في المركز الثالث «ديجلانو» بقيادة آنا بيلروث، وجميع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.