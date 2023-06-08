منتخب الشراع الحديث إلى الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية

غادرت بعثة المنتخب الوطني لـ«الشراع الحديث»، أمس، إلى الصين، للمشاركة في البطولة الآسيوية، المقامة خلال الفترة من 9 حتى 13 يونيو الجاري، والمدرجة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، وينافس على لقبها نخبة المتسابقين على صعيد القارة الصفراء.

ويعول المنتخب الوطني، ضمن فئة «الكا 7»، على خبرات المونديالي عادل خالد، المتوج هذا العام بالميداليتين الفضية والبرونزية في كأس العالم بتايلاند. وقال عادل خالد لـ«الإمارات اليوم» إن: «المشاركة الإماراتية في بطولة الصين، هي الأولى لمنتخب (الشراع الحديث) على مستوى بطولات آسيا لهذا الموسم، والطامحين خلالها إلى منصات التتويج».

وتوجه عادل في ختام حديثه، بالشكر إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع الحديث، والأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وإلى المدير الفني للاتحاد زهير البلاط، وإداري المنتخب يوسف البسكتي، على توفير كل متطلبات الدعم والنجاح، للدفع بأبطال الدولة للمشاركة في كبرى الاستحقاقات العالمية، وإهداء الرياضة الإماراتية المزيد من الإنجازات، خاصةً في رياضة «الشراع الحديث».