الاتحاد العربي ينتدب المرزوقي لكأس العرب لكرة قدم الصالات

انتدب الاتحاد العربي لكرة القدم مدرب منتخب الإمارات للصالات السابق، عبدالرؤوف المرزوقي، للعمل في اللجنة الفنية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي انطلقت في مدينة جدة السعودية، وتستمر إلى 16 الجاري.

وعبّر المدرب عبدالرؤوف عن سعادته للمشاركة في اللجنة الفنية للبطولة، وأكد أنه يعتز بتمثيل كرة الصالات الإماراتية في البطولة، ويتطلع لدور فني بارز، يعكس مكانة كرة الصالات الإماراتية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتلخص دور اللجنة الفنية في تقديم المشورة الفنية للاتحاد العربي، وتحليل المباريات فنياً، ومتابعة طرق اللعب وتطور أداء المنتخبات، واختيار الأفضل».

وتابع: «يشارك في البطولة 12 منتخباً مقسمة على ثلاث مجموعات، ويتوقع أن تظهر البطولة بصورة فنية مميزة، تعكس النقلة النوعية التي وصلت إليها كرة الصالات العربية».