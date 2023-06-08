مانشستر سيتي ينظم فعالية مجانية لمتابعة نهائي دوري الأبطال في «ياس مول»

ينظم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم فعالية مجانية مفتوحة لجمهوره في دولة الإمارات، لمتابعة مجريات مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر بيان صحافي: «يدعو النادي جمهوره الواسع في الدولة إلى حضور الفعالية التي تقام في ياس مول، مساء السبت المقبل، لتشجيع ناديهم المفضل، حين يخوض اللقاء الحاسم على اللقب الأوروبي لموسم 2022-2023 بمواجهة إنتر ميلان».

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، لتبث مجرياتها على شاشة العرض العملاقة في تاون سكوير بياس مول، فيما تشهد الفعالية حضور تميمتي النادي الرسميتين مونشستر ومون بيم، والعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بما في ذلك العروض الكروية الاستعراضية، وتلوين الوجوه، والعديد غيرها، ليكون الحدث الوجهة الأفضل لمتابعة المباراة وتشجيع لاعبي النادي برفقة جمهوره الواسع.

وتفتح الفعالية العائلية أبوابها مجاناً أمام الجمهور، ويدعو المنظمون الحضور إلى التسجيل المسبق لحجز الموقع الأفضل لمتابعة مجريات المواجهة المرتقبة، وفرصة حجز موقع على أريكة كبار الشخصيات، التي توفر أفضل موقع لمتابعة المباراة، إضافة إلى جوائز تتضمن قمصاناً مذيلة بتواقيع تذكارية، وهدايا متنوعة من السيتي.