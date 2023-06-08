العنبري مستمر في تدريب خورفكان الموسم المقبل

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري سيستمر في تدريب فريق خورفكان في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن أسفر الاجتماع الذي جمعه مع شركة خورفكان لكرة القدم، عن اتفاق مبدئي، وأن الإعلان عن ذلك سيتم خلال الفترة المقبلة. وهذا إلى جانب تعاقد النادي مع اللاعب محمد الجنيبي، قادما من الظفرة.

وكان العنبري نجح مع خورفكان في تحقيق البقاء الموسم الماضي، كما قدم الفريق تحت قيادته نتائج مميزة، منها فوزه على الشارقة 1-0، بجانب نتائج أخرى مهمة أمام فرق كبيرة.