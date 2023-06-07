"الذكاء الاصطناعي" يحدد البطل المتوقع لـ"سلة غرب - آسيا " بدبي

قدم موقع الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" شرحاً تفصيلياً لحظوظ الفرق الثمانية المنافسة على لقب النسخة الأولى من بطولة "وصل" أو "سوبر غرب - آسيا" لكرة السلة، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي بدبي من 9 وحتى 17 الجاري.

وكشف الموقع الرسمي للبطولة عن توقعات الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية البطل في المرحلة النهائية بدبي، بعد أن قدم "ChatGPT" إجابة عن حظوظ كل فريق من الفرق الثمانية، مع منح الرياضي اللبناني نسبة 51% لحسم اللقب، مقارنة بـ 44% لمواطنه فريق بيروت، و3% للكويت الكويتي، و2% لصاحب الضيافة شباب الأهلي، وصفر بالمئة لباقي الفرق الممثلة بالمنامة البحريني و"غورغان" الإيراني، و"بي سي آستانا" الكازاخستاني، وبطل الدوري الهندي.

وتناول "ChatGPT" تحليل هوية الرياضي اللبناني، بسرد لنقاط القوة التي يمتلكها وثقافة الفوز وتاريخ نجاح الفريق، بجانب امتلاكه مواهب من اللاعبين الذين يقومون بأداء جيد في اللحظات الحاسمة، والنظام الدفاعي القوي والقدرة على تعطيل إستراتيجيات الخصم، والخبرات المتراكم في المسابقات الإقليمية التي توفر رباطة جأش ومرونة لدى اللاعبين.