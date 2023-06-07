«الطريق إلى دبي».. 8 أندية تطلب التأهل إلى «سلة آسيا» من بوابة الـ «سوبر ليغ»

تنطلق يوم الجمعة المقبل، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، المرحلة النهائية (فاينال 8) من النسخة الأولى من دوري غرب آسيا (سوبر ليغ)، المقامة حتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة ثمانية أندية تتنافس في دبي، لانتزاع بطاقتي التأهل عن هذه البطولة إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

وخاضت ستة فرق من أصل الثمانية الموجود في بطولة دبي، منذ ديسمبر الماضي، مرحلتين من التصفيات، عبر منطقتي الخليج وغرب آسيا، أسفرت نتائجها عن تتويج الكويت الكويتي والرياضي اللبناني بطلين ومرافقة الوصيفين: المنامة البحريني وغورغان الإيراني، بجانب أصحاب المركز الثالث شباب الأهلي وبيروت اللبناني إلى المرحلة النهائية (فاينال 8)، قبل أن ينضم بطل الدوري الهندي (تشيناي هيتيس) والبطل الكازاخستاني (بي سي أستانا).

ويقضي نظام بطولة دبي بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، لتحديد هوية الفرق الأربعة (متصدرا المجموعتين والوصيفان)، اللذين يخوضان الدور نصف النهائي الذي يقام في 16 الشهر الجاري، ويتحدد من خلاله هوية الفريقين المنافسين على لقب النسخة الأولى من (سوبر غرب - آسيا)، بجانب حصولهما على بطاقتي التأهل إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.

وأفرزت قرعة المرحلة النهائية في دبي، التي جرت نهاية الشهر الماضي، عن وقوع صاحب الضيافة شباب الأهلي في المجموعة الثانية بجوار بطل الدوري الكازاخستاني (بي سي أستانا) والكويت الكويتي وغورغان الإيراني، فيما جاء بطل الدوري الهندي (تشيناي هيتيس) في المجموعة الأولى بجوار الرياضي وبيروت اللبنانيين والمنامة البحريني.

«الإمارات اليوم» ترصد طريق الأندية الثمانية إلى دبي، ونقاط القوة التي يستند إليها كل فريق نحو ضمان التأهل إلى آسيا، على النحو التالي:

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