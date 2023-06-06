131 رياضياً يمثلون الإمارات في دورة الألعاب العربية بالجزائر

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي» بمشاركة 6000 رياضياً من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة منهم 3 رياضات لأصحاب الهمم من خلال 245 مسابقة رياضية تقام فعالياتها في 5 مدن مختلفة هي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وتيبازه، وعنابة.

وشدد مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية أحمد الطيب، في مؤتمر صحافي عقد بمقر اللجنة في دبي بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية على أهمية الظهور المشرف وتحقيق النتائج التي تتناسب مع سمعة ومكانة الإمارات، مؤكداَ أن الدورة العربية فرصة مميزة لجميع الرياضيين، نظراً لموعد إقامتها قبل انطلاق المحافل المقبلة التي تحتاج محطات إعداد قوية، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة السعي ومضاعفة الجهود في المناسبات الرياضية كافة، خصوصاً الخارجية منها لما تمثله من قيمة كبيرة للوفود الرياضية التي تتنافس في إبراز جاهزيتها الفنية ومستوى رياضييها من جميع الجوانب التي تقوم عليها الحركة الأولمبية في الأساس مثل التميز والاحترام والصداقة.

وأوضح أنه يمثل وفد الإمارات في المحفل العربي 131 رياضياً بواقع 80 لاعباً و51 لاعبة حيث تقص ألعاب القوى شريط المشاركة في الرابع من يوليو المقبل على ملعب ساتو قبل حفل الافتتاح بيوم واحد تليها الجودو في السادس من يوليو بالقاعة البيضاوية.

ويخوض وفد الإمارات غمار الدورة في 15 رياضة هي كرة الطائرة سيدات، ألعاب القوى رجال وسيدات، الملاكمة رجال، الجودو رجال، السباحة رجال وسيدات، الكاراتيه رجال وسيدات، والريشة الطائرة رجال وسيدات، والدراجات رجال وسيدات، ورفع الأثقال رجال وسيدات، وتنس الطاولة رجال، والمبارزة رجال وسيدات، والشطرنج رجال وسيدات، والشراع رجال وسيدات، ورياضتي كرة السلة على الكراسي وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.