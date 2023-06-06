الشارقة بطلاً لكأس القوس والسهم

تُوج نادي الشارقة الرياضي، بطلاً لكأس رئيس الدولة للقوس والسهم، وتوج بالمركز الأول في منافسات القوس الأولمبي رجال، ونال أيضاً كأس المركز الثاني في البطولة التي استضافها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

شارك في البطولة 12 نادياً و80 لاعباً ولاعبة لفئات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم.

وحقق نجم الشارقة حسن إبراهيم المركز الأول في منافسات القوس الأولمبي رجال، فيما حصل زميله عيسى مجدي على المركز الثاني، فيما حقق عبيد الحمادي المركز الرابع.

وشارك الشارقة بـ14 لاعباً في البطولة التي المخصصة للرمي من داخل الصالات لمسافة 18 متراً، وظفر بثنائية الدوري والكأس لفئة القوس الأولمبي رجال.

حضر البطولة وتوج الفائزين، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات عادل الحمادي، وعضو إدارة الألعاب الفردية عبدالرحمن المليحي.