رسمياً.. الوصل يتعاقد مع المدرب الصربي ميلوييفيتش

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ليتولى تدريب «الإمبراطور» في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وذكر النادي على حسابه في «تويتر»، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ميلوش ميلوييفيتش، موضحاً: «المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش يقود (الإمبراطور) في الموسم المقبل، مرحباً ميلوش».

وكانت «الإمارات اليوم» قد أكدت الخميس الماضي، أن الوصل تعاقد مع ميلوييفيتش بعقد مدته موسم واحد، إذ ذكرت وسائل إعلام صربية أن المدرب البالغ من العمر 40 عاماً سيحصل على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أنه كانت لديه عروض من الدوري الروماني، أبرزها من نادي كلوغ.

وسيخوض ميلوييفيتش تجربته الأولى خارج الدوريات الأوروبية، إذ سبق له العمل في الدوري السويدي، وكانت أبرز تجاربه مع هامربي ومالمو بينما تجربته الأخيرة مع سرفينا زفيزدا الصربي، إذ حقق ستة ألقاب في مسيرته، هي الدوري الصربي 3 مرات وكأس صربيا وكأس السويد وكأس السوبر السويدي.

• 40 عاماً، عمر المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش.