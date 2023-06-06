بيريرا خارج حسابات الوحدة

قررت شركة الوحدة لكرة القدم صرف النظر رسمياً عن تجديد إعارة لاعب الهلال السعودي، البرازيلي ماتيوس بيريرا، ليصبح بذلك رابع لاعب تستغني عنه الإدارة، في إطار سعيها لبناء فريق جديد قادر على المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في عددها، أمس، أن الوحدة صرف النظر عن تمديد إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا أو شراء المدة المتبقية من عقده.

وأضافت على لسان مصدر في الوحدة: بعد مواجهة الجيش الملكي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، اتضحت لنا الرؤية، وبعد التشاور مع الجهاز الفني قررنا عدم تجديد الإعارة، التي انتهت، الآن اللاعب عاد إلى الهلال، ونحن لن نجدد إعارته، ولن نتقدم بعرض لشراء عقده من ناديه.