المدرب المغربي إبراهيم بفود يجدد عقده مع مسافي

كشف مدرب مسافي إبراهيم بفود، عن استمراره في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، بعد أن تم تجديد التعاقد معه لتدريب الفريق وقيادته في المنافسات المقبلة. وقال بفود لـ«الإمارات اليوم»: «تم تجديد العقد لموسم آخر، بهدف مواصلة الاستقرار، واستمرار الفريق بتقديم الأداء الفني الجيد، وليواصل تحقيق الانتصارات». وتابع: «التجمع لفترة الإعداد سيكون أواخر يوليو المقبل، في انتظار التعرف إلى أجندة الموسم من اتحاد الكرة، وطموحنا الموسم المقبل احتلال مركز متقدم، وجمع أكبر عدد من النقاط». وبخصوص الاستعدادات الأساسية، قال: «إن مجلس الإدارة يدرس إقامة معسكر تدريبي خارجي في مصر منتصف شهر أغسطس المقبل، سيكون بمثابة الاستعداد البدني والفني الأهم، لكونه سيشهد إقامة المباريات الودية الحلقة المهمة في الاستعدادات».