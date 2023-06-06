5 لاعبين من «جيل الذهب» ينطفئ بريقهم.. ما مصيرهم الموسم المقبل

أعطى الموسم المنصرم لدوري أدنوك للمحترفين 2022- 2023 ظهره لخمسة لاعبين لم يحصلوا على التقدير الذي يستحقونه، على الرغم من قوة أسمائهم، والضجة التي صاحبت انتقال البعض منهم مع موسم الانتقالات الصيفية الماضي، فخرجوا من الباب الضيق، بعد أن قدموا مستويات لم ترتقِ لطموحات جماهيرهم، أو إدارة أنديتهم، فابتعدوا عن الأضواء وربما يكون مصيرهم الابتعاد في الموسم المقبل.

وتسلط «الإمارات اليوم»، الضوء على أبرز الأسماء التي خرجت من الباب الضيق للدوري في الموسم المُنتهي، سواء على صعيد مشاركتهم أو الأرقام التي سجلوها في المسابقة.

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