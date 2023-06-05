لجنة المرأة في اتحاد الكاراتيه تناقش مستقبل منتخب السيدات

عقدت لجنة المرأة باتحاد الكاراتيه، أول من أمس، اجتماعها الدوري الثاني في نادي ضباط شرطة دبي، ناقشت خلاله مستقبل رياضة سيدات الكاراتيه، والمشاركات المقبلة للمنتخب، وإقامة المعسكرات التدريبية الداخلية لهن استعداداً للاستحقاقات العربية والإقليمية والدولية المقبلة التي تستهل الشهر المقبل.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المرأة في اتحاد الكاراتيه، د. حصة محمد بن حيدر، وعضوات اللجنة: أمينة داشتي، وأمل شهاب، وأمل مصطفى، والعديد من أولياء أمور لاعبات الكاراتيه. وناقشت اللجنة مراحل الإعداد لمشاركة منتخب السيدات في كل من الدورة العربية في الجزائر من 10 إلى 12 يوليو المقبل، ثم من 21 إلى 23 من الشهر ذاته في بطولة آسيا في ماليزيا، ودورة الألعاب الآسيوية «هانجزو» بالصين من الخامس إلى السابع من أكتوبر، وبطولة العالم للكبار في بودابست بالمجر من 24 إلى 29 أكتوبر من هذا العام، وأخيراً بطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند في نوفمبر المقبل.