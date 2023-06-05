منتخب الجودو يشارك في بطولات كازاخستان ومنغوليا والمجر

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة المنتخب الأول المشارك في بطولة أستانا غراند سلام للجودو «كازاخستان 2023»، التي تحتضنها مدينة آستانا من 16 إلى 18 الجاري، ويشارك فيها المنتخب بسبعة لاعبين ولاعبات. ويترأس بعثة المنتخب ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم لاعبتين وخمسة لاعبين والمدرب فيكتور سيكتروف.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن بعثة المنتخب التي اختتمت مشاركتها أول من أمس في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة دوشانبي (عاصمة طاجيكستان) ستبقى هناك في معسكر خاص حتى 14 الجاري، موعد المشاركة في بطولة أستانا غراند سلام بكازاخستان، بمشاركة 45 دولة، بينها أربعة منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، ولبنان والجزائر، وتكمن أهميتها في أنها تمنح نقاطاً تأهيلية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد الدرعي أن ختام مشاركات المنتخب في الشهر الجاري ستكون في بطولة أولان باتار غراند سلام بمنغوليا من 23 إلى 25 الجاري، وفي يوليو سيقام معسكر للمنتخب في بلغاريا استعداداً لبطولة الماستر في بودابست المجرية من الرابع إلى السادس من أغسطس.