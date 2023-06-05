أحمد سكيك يستعد لخوض تحدي 4 بطولات أوروبية للغولف

بدأ لاعب المنتخب الوطني الأول للغولف أحمد سكيك (26 عاماً)، المصنف الأول عربياً بفئة الهواة، تدريباته اليومية المكثفة لتعزيز عودته إلى مستواه ومسيرته المميزة، بعد عودته من الإصابة، حيث يستعد لخوض تحدي أربع بطولات أوروبية في الغولف خلال الفترة المقبلة. وقرر مجلس إدارة اتحاد الغولف من خلال بيان صحافي، مشاركة أحمد سكيك في بطولات تحدٍ أوروبية لتمثيل الإمارات، واكتساب المزيد من الخبرات بالمشاركة مع نجوم اللعبة في العالم، ولتحسين تصنيفه العالمي.

وستكون البداية في «جولة تحدي أندولسيا تور» في إسبانيا من الثامن إلى الـ11 الجاري، تعقبها المشاركة في «جولة تحدي فودريول غولف وبي جيه إيه فرنسا» في النورماندي - فرنسا من 29 يونيو إلى الثاني من يوليو، ثم بعدها إلى إيطاليا في «جولة التحدي الإيطالي المفتوح» من السادس إلى التاسع من يوليو، ويختتم بمشاركته الرابعة في جولة التحدي الإسباني خلال الفترة من السابع إلى الـ10 من سبتمبر. في جانب آخر، يشارك أحمد المشرخ، اللاعب المحترف الوحيد في الإمارات، في بطولتي «جولة تحدي أندولسيا تور» في إسبانيا و«جولة التحدي الإيرلندي» في ميث إيرلندا خلال الفترة 27-30 يوليو المقبل.