ريان يسلم: الرباعية تؤكد نجاح موسم الشارقة.. وكلمة السر في غرفة الملابس

أكد لاعب وسط فريق الشارقة، ريان يسلم، أن موسم «الملك» كان ناجحاً بكل المقاييس من خلال تحقيق أربعة ألقاب في موسم واحد، بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الوحدة في المباراة النهائية المؤجلة من الموسم الماضي، إلى جانب اللقب ذاته في الموسم الحالي، بالإضافة إلى لقبي السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب ناديه السابق فريق العين.

وقال يسلم لـ«الإمارات اليوم» إن كلمة السر في التتويج بالبطولات الأربع تعود لغرفة الملابس التي يتكاتف فيها الجميع بدعم من المدرب الروماني أولاريو كوزمين وإدارة النادي، بالإضافة إلى الوقفة الجماهيرية في جميع المباريات، وقال: «الاحترافية في التعامل بين الجميع كان نتيجتها الحصول على الرباعية».

واعتبر لاعب فريق الشارقة أن الموسم المقبل سيكون الأصعب بالنسبة إليهم، وقال: «حققنا هذه الألقاب وبات علينا الآن أن نحافظ على هذه المكتسبات. بالتأكيد سنعمل على ذلك، كما نتطلع للفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، ولا ننسى كذلك ضرورة أن يكون طموحنا أكبر خلال مشاركتنا في دوري أبطال آسيا».

وكان موسم اللاعب ريان يسلم انتهى مبكراً مع الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما حرمه أن يكون أحد الركائز في الفريق، إذ شارك في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام بني ياس بعدد دقائق وصل إلى 28 فقط، وقال: «الرباط الصليبي تسبب في نهاية موسمي، لكن بقية اللاعبين في قائمة الفريق لم يقصروا وحصد الفريق هذا العدد من الألقاب».

وأشار ريان يسلم إلى أن مستجدات حدثت بينه وبين إدارة شركة نادي العين لكرة القدم كانت سبباً في خروجه من قلعة «الزعيم» والانتقال لصفوف الشارقة، وقال: «انتقلت إلى نادٍ لا يقل أهمية عن الأندية الكبيرة. لقد كان حصاد الموسم الأول هو الحصول على أربع بطولات».

وحول الفروق ما بين الناديين، قال: «هما فريقان كبيران. الطموحات لا تقل في الأندية الكبيرة، ودائماً هناك تطلع لتحقيق الألقاب في كل موسم، ومن ناحيتي أتطلع لأن أقدم أفضل ما لدي في الموسم المقبل مع الشارقة، وبالتأكيد سيكون طريقي للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني مجدداً خصوصاً أن (الأبيض) مقبل على استحقاقات مهمة في كأس آسيا». واختتم: «أي لاعب مواطن يجب أن يكون لديه طموح ارتداء قميص المنتخب، وهو حق مشروع».

موسم ريان يسلم مع الشارقة انتهى مبكراً بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.