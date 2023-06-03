الجزيرة يقترب من الهولندي فرانك دي بور

أكدت وسائل إعلام هولندية أن الجزيرة اقترب من التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك دي بور ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تيليغراف" أن مدرب منتخب هولندا السابق في طريقه لخوض تجربة جديدة بعدما تلقى عرضاً للتدريب في دوري المحترفين الإماراتي.

وأشارت إلى أن الجزيرة يسعى إلى تكرار تجاربه الناجحة مع المدربين الهولنديين بعدما أنهى مسيرته مع مارسيل كايزر بينما سبق له التعاقد مع العديد من المدربين الهولنديين أبرزهم داميان هيرتوغ ويورغن ستريبل وتين كات.