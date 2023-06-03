التعادلات تسيطر على مواجهات «دولية دبي للشطرنج»

دخلت بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي تختتم يوم غد، مراحل الحسم لضمان الفوز بإحدى جوائز البطولة البالغة 52 ألف دولار، إذ سيطرت التعادلات على المواجهات القوية التي جمعت الأساتذة على الطاولات الأولى، فيما تمكن حامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبارام من الحفاظ على صدارته منفرداً بـ5 نقاط، بعد تعادله بالقطع السوداء مع الإيراني أمين طبطبائي في مباراة مثيرة. ومن أبرز النتائج الأخرى، تعادل المصنف الأول الصيني يو يانغي مع الأوزبكي جافوخير سينداروف، كما تعادل الأستاذ الدولي الإماراتي، سالم عبدالرحمن، مع الناشئ الروسي فولودار مورزين. وفي أبرز نتائج اللاعبين العرب، خسر المصري أدهم فوزي أمام الهندي أبيغيت غوبتا، وخسر المصري عبدالرحمن هشام من الروسي فاليري سفيردوف، وفاز الإماراتي سعيد إسحاق على الجورجي نيكولوزي كاشارافا. ويتصدر البطولة المفتوحة الروسي ماكسيم غافريلوف، والألماني إديز كوشاك، برصيد 5.5 نقاط لكل منهما، يليهما في جدول الترتيب ثلاثة لاعبين برصيد خمس نقاط، هم الإماراتي أحمد الرميثي، والمصري جورج كيفين، والفلبيني برايل أليرانو.