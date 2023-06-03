«مليتاري أوردر» لـ«غودولفين» عينه على لقب «الديربي الإنجليزي»

يتأهب «مليتاري أوردر» المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالسير على خطى «أديار»، بانتزاع لقب «الديربي الإنجليزي» السباق الكلاسيكي العريق للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، ويجري اليوم على مضمار «إبسوم داونز» البريطاني. ويتجه «مليتاري أوردر، البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى تحدي «الديربي الإنجليزي»، على خلفية تحقيق انتصارٍ حاسم في 13 من الشهر الماضي في السباق التحضيري «ديربي ترايل» الذي جرى على مضمار لينغفيلد في بريطانيا، في سباق احتل فيه شقيقه «أديار» المركز الثاني في 2021، قبل الظفر في العام ذاته بلقب «الديربي».

ويواجه «مليتاري أوردر» في تجربته الأولى على صعيد سباقات الفئة الأولى مجموعة قوية من جياد مسافة 2400 متر عشبي.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، في تصريح صحافي: «نشعر بارتياح تجاه تحضيرات (مليتاري أوردر)، خصوصاً أنه سينطلق في السباق من البوابة التاسعة بجوار الجواد (أوغست رودان) في البوابة الـ10».

وأضاف: «يعرف الفارس وليام بيوك كيفية التعامل جيداً مع (مليتاري أوردر)، ونأمل أن يقود الجواد مستغلاً نقاط قوته في السباق، ونتطلع لذلك بشدة».

في جانب آخر، يدفع آبلبي بالجواد «هايلاند أفنيو» في وقت مبكر من حفل مضمار إبسوم داونز للمنافسة على لقب سباق «ديومد ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1700 متر عشبي.

وعاد «هايلاند إفنيو» الشهر الماضي لخوض السباقات بعد راحة طويلة، في تجربة على مضمار نيوماركت حل فيها ثالثاً في سباق «غوردن ريتشاردس ستيكس» للفئة الثالثة خلف زميله في الإسطبل «أديار» المتوج باللقب، و«أنماط» لـ«شادويل» الذي حل ثانياً.

• «هايلاند أفنيو» يسعى إلى إحراز لقب سباق «ديومد ستيكس» على مضمار «إبسوم داونز» البريطاني اليوم.