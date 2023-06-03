الفجيرة يجدد عقد المدرب الحوسني

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر محمد اليماحي أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدرب المواطن محمد الحوسني لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، بعد تمكنه من تقديم مستويات طيبة في الموسم الماضي منذ تسلمه مهمته التدريبية في منتصف المنافسات وتطوير الفريق بشكل جيد، على حد تعبيره.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «إن تجديد التعاقد مع الحوسني يأتي لدعم مجهوداته التي بذلها في الموسم الماضي ومنها إعادة الفريق لواجهة الانتصارات، واستكشاف لاعبين موهوبين على الرغم من البداية غير المرضية للفريق».

وأضاف: «ندرس خلال الفترة المقبلة خطة الاستعدادات للموسم الجديد للمنافسة على المراكز المتقدمة».

يذكر أن الفجيرة أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.