أسبوع ساخن تحضيراً للموسم الجديد.. تغييرات إدارية ومدربون جدد وصفقات قوية

شهدت الأيام الأولى عقب نهاية موسم 2022-2023 إثارة كبيرة من أندية المحترفين عقب فوز الشارقة على العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في ختام بطولات الموسم، إذ قامت العديد من الأندية بتغييرات جذرية في صفوفها على المستويات كافة من خلال التعاقد مع مدربين جدد وإبرام صفقات قوية إلى جانب تغييرات إدارية رفعت من إثارة سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء الجزيرة في صدارة الأندية التي أجرت تغييرات إدارية بعدما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة النادي واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة والشركات التابعة للنادي.

وتم تشكيل مجلس إدارة النادي بعضوية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد علي الصايغ، وراشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبدالله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة طارق أحمد المسعود، وعضوية حمد الحر السويدي، عبدالله بن دسمال، سعيد بن عبدالله بن شيبان، سلطان ضاحي الحميري، عايض مبخوت الهاجري، وعمران الخوري. بينما وجه الجزيرة الشكر إلى المدرب الهولندي مارسيل كايزر بنهاية عقده مع الفريق.

كما أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة علي سعيد خميس المزروعي.

وضم التشكيل الجديد في عضويته، حمد علي سيف الضبع الدرمكي في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد علي حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، وخالد راشد سعيد الهنائي العضو المنتدب للنادي، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة فارس مكتوم المزروعي وسعيد مبارك محمد البلوشي وعامر حسين عامر الصيعري، كما أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم، عن تعيين البحريني رياض الذوادي، مديراً رياضياً للشركة.

أما على صعيد التعاقدات والمدربين واللاعبين القادمين والراحلين أعلن الوحدة، رحيل الهداف التاريخي للنادي سيباستيان تيغالي، مع نهاية عقده الرسمي مع النادي، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرتغالي أدريان دا سيلفا الذي انتهى عقده.

وأبرم الوحدة أولى صفقاته الصيفية بضم عبدالله كاظم 26 عاماً في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق البطائح، وينتظر الإعلان الرسمي خلال أيام، وفي الوقت نفسه، دخل الوحدة في مفاوضات للتعاقد مع ظهير الجزيرة سالم راشد 29 عاماً للتعاقد معه مجاناً أيضاً، كما استقر النادي على الاستغناء عن خدمات لاعبه الدولي طحنون الزعابي 24 عاماً بوضعه في قائمة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير فرنسية، عن تقدم الوحدة بعرض للتعاقد مع البرازيلي رافاييل راتاو (27 عاماً) قادماً من تولوز الفرنسي، دون الكشف عن القيمة المالية المرصودة للصفقة، أو موقف تولوز أو اللاعب.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام صربية تعاقد شباب الأهلي مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش ليتولى تدريب فرسان دبي بداية من الموسم المقبل، إذ ذكرت صحيفة «سبورت كلوب»، أن شباب الأهلي أكمل إجراءات التعاقد مع نيكوليتش بعقد يمتد موسماً واحداً فقط.

والأمر نفسه بالنسبة إلى نادي الوصل إذ أكدت وسائل إعلام صربية أن «الإمبراطور» تعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش ليقود «الأصفر» في الموسم المقبل، حيث ذكرت صحيفة «سبورت بلاديت» أن ميلوييفيتش استقر على وجهته المقبلة عقب قيادته سرفينا زفيزدا للفوز بلقب الدوري الصربي دون خسارة، مشيرة إلى أنه وقع على عقد تدريب الوصل لمدة موسم واحد.

بدوره، أعلن نادي العين عن تعاقده رسمياً، مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل (2023-2024)، ووجه النادي الشكر إلى الأوكراني سيرجي ريبيروف، على الفترة التي عمل فيها مدرباً للعين خلال الموسمين الأخيرين، وتمنى له التوفيق مستقبلاً.

وفي نادي النصر دخلت الإدارة في مفاوضات مع لاعب الوسط محمد جمال، لإتمام التعاقد معه قادماً من نادي الجزيرة، ليكون أولى صفقات النادي استعداداً للموسم المقبل، كما اقترب «العميد»، من إكمال التعاقد مع المدرب الصربي غوران قادماً من عجمان.

من جانبه، ودع بني ياس، مدربه الروماني دانييل إيسايلا، عقب مسيرة رائعة منذ 2020، إذ إنه خلال سنوات عمله مع «السماوي» قاد الفريق إلى احتلال المركز الثاني في دوري المحترفين في موسم 2020-2021، بعد وصوله إلى 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة، والذي توج بطلاً للمسابقة، لكنه في الموسم المنصرم، أنهى مشواره في المركز 11 برصيد 24 نقطة، وكان مهدداً حتى الجولات الأخيرة بالهبوط، أما بطل دوري الدرجة الأولى والعائد إلى دوري المحترفين حتا فقد أعلن رحيل عبدالله مسفر عن منصب المدير الفني للفريق.

• صحيفة صربية: شباب الأهلي تعاقد مع ماركو نيكوليتش.

• إعادة تشكيل مجالس الإدارة في الجزيرة والوحدة.

• العنابي يستغني عن خدمات لاعبه الدولي طحنون الزعابي.

• الهولندي شرودر مدرباً للعين خلفاً للأوكراني ريبيروف.

• حتا يعلن رحيل عبدالله مسفر عن منصب المدير الفني.

• الوصل يستقطب المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش.