«إيشان» يحلق بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بإسبانيا

دافع الجواد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز بنجاح عن لقبه في العام الماضي، حين توج بطلاً لكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، ضمن فعاليات النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واستقطب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الأمارات» لمسافة 1600 متر، ستة من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو برعاية المهرجان العالمي.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالإثارة والتكافؤ، ولكن «إيشان دو بوزلس» أكد حسن ترشيحه، بعد أن تقدم بفارق طول عن وصيفه «جومار دو أوبس» للمالك والمدرب حان بيير ديرو، بقيادة سي ميرلي، الذي تفوق بفارق أنف عن صاحب المركز الثالث «جينيس دو فيالتييه» لجان بيير رينال، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وقطع البطل مسافة السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، في زمن وقدره 1:44:87 دقيقة.

يذكر أن المهرجان انطلق في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.