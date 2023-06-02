حتا يبحث عن مدرب جديد بعد فشل مفاوضاته مع مسفر

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، عن عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر لتدريب الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد اجتماع جمع الطرفين أمس.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «المفاوضات توقفت، وسنشرع في البحث عن مدرب جديد للمرحلة المقبلة، ولا يوجد حتى الآن أي اسم مطروح على الساحة، ولكننا سندرس جميع الخيارات المتاحة».