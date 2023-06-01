حتا يبدأ البحث عن مدرب جديد بعد عدم الاتفاق مع مسفر

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي عن عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر لتدريب الفريق في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، وذلك بعد اجتماع جمع الطرفين اليوم. وقال البدواوي لـ"الإمارات اليوم": المفاوضات توقفت، وسنشرع بالبحث عن مدرب جديد للمرحلة المقبلة ولايوجد لحد الان اي اسم مطروح على الساحة، ولكننا سندرس جميع الخيارات المتاحة.