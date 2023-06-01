الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرباً للوصل

أكدت وسائل إعلام صربية أن الوصل تعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش ليقود "الإمبراطور" في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت بلاديت" أن ميلوييفيتش استقر على وجهته المقبلة عقب قيادته سرفينا زفيزدا للفوز بلقب الدوري الصربي دون خسارة، لافتة إلى أن وقع على عقد تدريب الوصل لمدة موسم واحد.

وأشارت إلى أن المدرب البالغ من العمر 40 عاماً سيحصل على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أنه كان لديه عروض من الدوري الروماني أبرزها من نادي كلوغ.

وسيخوض ميلوييفيتش تجربته الأولى خارج الدوريات الأوروبية، إذ سبق له العمل في الدوري السويدي وكانت أبرز تجاربه مع هامربي ومالمو بينما تجربته الأخيرة مع سرفينا زفيزدا الصربي، إذ حقق ستة ألقاب في مسيرته هي الدوري الصربي 3 مرات وكأس صربيا وكأس السويد وكأس السوبر السويدي.