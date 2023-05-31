منتخب البلياردو والسنوكر يظفر بذهبية الفردي في كأس الاتحاد العربي

اختتم منتخب الإمارات مشاركته في منافسات بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، بالفوز بالميدالية الذهبية في فردي السنوكر، رافعاً رصيده إلى ست ميداليات متنوعة.

وشارك في البطولة التي اختتمت أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، 12 منتخباً عربياً.

وأحرز ذهبية منتخب الإمارات اللاعب خالد الكمالي في منافسات فردي السنوكر للرجال، الذي تغلب في المباراة النهائية على نظيره القطري بشار حسين بنتيجة 4-2.

وسبق أن حصد منتخب الإمارات خمس ميداليات متنوعة، عبارة عن فضيتين، الأولى في زوجي السنوكر للرجال للفريق المكون من خالد الكمالي وعبدالرحمن سيف ومحمد الجوكر، والثانية في 10 كرات بلياردو للناشئين عن طريق حميد جابر، علاوة على ثلاث برونزيات في فردي السنوكر للناشئين عن طريق سهيل الزعابي، وفي فرق السنوكر رجال ممثلاً في خالد الكمالي وعبدالرحمن سيف ومحمد الجوكر، وفي 10 كرات فرق بلياردو عن طريق عبدالله جمعة وطلال شاهين، وعادل راشد وحميد جابر.