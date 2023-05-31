اتحاد الجودو يتوّج نادي الفجيرة بدرع التفوق العام

ينظم اتحاد الجودو اليوم حفلاً لتكريم وتتويج أبطال درع التفوق العام للعبة لموسم 2022-2023، كما يدشن الاتحاد اليوم، في صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، فعاليات الدورة التدريبية للمدربين لفئة المستوى الثاني.

وينظم الاتحاد هذه الدورة بالتعاون مع التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الوطنية، والأكاديمية الأولمبية الوطنية، والاتحاد الدولي للجودو، وتستمر حتى الخامس من يونيو المقبل بمشاركة 25 دارساً، ويحاضر فيها الخبير الكرواتي سيرتيك هافاتسكو.

وفاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب درع التفوق العام للموسم المنقضي، برصيد 730 نقطة. وحل نادي الشارقة ثانياً بـ640 نقطة، بعد فوزه بكأس رئيس الدولة لفئة الشباب، وكأس الإمارات للناشئين، وكأس الإمارات للشباب، وكأس سفير اليابان لفئة الناشئين، وجاء نادي خورفكان ثالثاً بعد فوزه ببطولة كأس رئيس الدولة لفئتي الناشئين والأشبال، وكأس سفير اليابان للأشبال، وتلاه نادي اتحاد كلباء في المركز الرابع.