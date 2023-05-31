أفضل لاعبي «سلة الشارع» يستعرضون مواهبهم في دبي

تتجه الأنظار إلى نهائي بطولة «ريد بُل هاف كورت» في الإمارات، الذي سيجمع أفضل لاعبي كرة سلة الشارع أو «ستريت باسكت بول»، لخوض منافسات رائعة في حديقة السطوة في دبي، السبت المقبل، على أمل الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية.

وترتكز بطولة «ريد بُل هاف كورت» على مباريات في «كرة الشارع 3 ضد 3»، تفتح باب المشاركة لمواهب متميّزة من أكثر من 30 بلداً، مع هدف مشترك للجميع، وهو خطف الجائزة الكبرى المتمثّلة في إحراز لقب النهائيات العالمية التي ستقام في صربيا في سبتمبر المقبل.

ويقام الحدث الذي يشهد نجاحاً كبيراً في الإمارات، بالشراكة مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، وهو يقدّم للمجتمعات المحلية فرصة نادرة للمشاركة والحضور في حدث يجمع كرة السلة والموسيقى وفنون الشارع، برعاية مجلس دبي الرياضي. وبحلول موعد النهائي المرتقب للبطولة، سيلبس ملعب كرة السلة في حديقة السطوة حُلّة خاصة بالحدث بالتعاون مع بلدية دبي.