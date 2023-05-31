مصير مدرب الوحدة بويتنويج مجهول.. ورحيل أدريان رسمياً

لايزال مصير استمرار مدرب فريق الوحدة، آرنو بويتنويج مع «العنابي» مجهولاً مع اقتراب نهاية عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وتغري النجاحات التي حققها المدرب الذي تولى المسؤولية مؤقتاً خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز الإدارة حول إمكانية تمديد عقده، في وقت تتجه فيه الإدارة لتغيرات شاملة على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب.

وكانت إدارة «العنابي» أعلنت مساء أول من أمس رسمياً عبر حسابها في «تويتر» عن رحيل لاعب الوسط البرتغالي اللاعب أدريان دا سيلفا، الذي انتهى ارتباطه رسمياً بالفريق مع نهاية الموسم، وأعربت الإدارة عن تمنياتها للاعب بالنجاح.

وبدأ أدريان دا سيلفا مسيرته مع سبورتينغ لشبونة من 2007 حتى 2017، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي (2017 -2020) وأعير خلال فترة لعبه مع بطل الدوري الإنجليزي في 2016 إلى موناكو الفرنسي في موسم 2019-2020، وانتقل بعدها إلى سامبدوريا في أكتوبر 2020 بعقد لمدة عامين، لكنه فسخ عقده لاحقاً وانتقل لصفوف «العنابي».