مدرب العين الجديد: قبلت التحدي ومتحمس لبداية فصل جديد

أكد مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر قبوله التحدي الجديد في قيادة «الزعيم» خلال الموسم المقبل، مدفوعاً بالثقة الكبيرة والدعم الذي حصل عليه من إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بتوليه مقاليد الأمور الفنية خلفاً للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وقال شرودر عبر حسابه الشخصي في تطبيق «إنستغرام» في أول تعليق منه على توليه للمنصب الجديد إنه متحمس لبداية الفصل الجديد في مسيرته الرياضية كمدرب لفريق العين، مشيراً إلى أنه شرف كبير بالنسبة له لأن يكون جزءاً من أنجح نادي في دولة الإمارات.

واعتبر المدرب الثاني من الجنسية الهولندية الذي سيتولى قيادة العين بعد مواطنه تيني ريخس 2006-2007، أنه مقبل على التحدي والفرصة الجديدة التي حصل عليها بقيادة الفريق، وقال: «أتطلع لبداية التحديات وأنا ممتن للثقة والدعم الذي حصلت عليه من قبل نادي العين».

ومن المقرر أن يكشف العين عن هوية الطاقم الفني الذي سيعاون المدرب الجديد، في وقت تتواصل فيه الاجتماعات حول الترتيب للموسم الجديد الذي يشارك فيه «الزعيم» في أبطال آسيا.

وسيبدأ المدرب مشواره مع العين من المعسكر الخارجي الذي يقيمه في إحدى الدول الأوروبية في أغسطس المقبل، وهي الفترة التي سيعمل خلالها المدرب لنقل فكره للاعبين تحضيراً للموسم الجديد.