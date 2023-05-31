شباب الأهلي والعين يتنافسان على الإسرائيلي أتزيلي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن شباب الأهلي والعين يتنافسان على ضم لاعب منتخب إسرائيل عمر أتزيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت صحيفة «أي 24» أن نادي العين تقدم بعرض رسمي إلى نادي مكابي حيفا للتعاقد مع أتزيلي، لافتة إلى أن «الزعيم» مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 2.14 مليون دولار، بينما في الوقت نفسه هناك اهتمام من جانب بطل الدوري شباب الأهلي لكسب خدماته.

وأضافت أن الدولي الإسرائيلي سيحصل على عقد مدته عامان وراتب سنوي 1.9 مليون دولار وهو ما يُعد أعلى من أربعة أضعاف راتبه الحالي مع مكابي حيفا.