سقوط المصنفين الأوائل بالخسارة والتعادل في «دولية دبي للشطرنج»

شهدت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة إثارة مبكرة بعد تعثر المصنفين الأوائل في ثانية جولات المسابقة، إذ خسر المصنف الثاني في المسابقة الأميركي هانس نيمان أمام الأذربيجاني فوغار أسدلي، وسقط المصنف الأول الصيني يو يانغي في فخ التعادل في لقائه مع النرويجي إيفجيني رومانوف، كما تعادل المصنف الثالث الهندي أرجون إريغايسي مع المخضرم الجورجي ميخائيل مخدليشفيلي.

وفي بقية مباريات الجولة، تغلب الإيراني محمد أمين طبطبائي على الجورجي نيكولوزي كاشارافا، وفاز الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على الأذربيجاني مصراط الدين إسكندروف، وفاز الأوزبكي جافوخير سينداروف على الهندي لاليت بابو.

وفي نتائج اللاعبين العرب، فاز نجم المنتخب الوطني سالم عبدالرحمن على الأرميني أمين أوهانيان، وتعادل المصري أدهم فوزي مع الهندي هارشا باراكوتي، وفاز المصري عبدالرحمن هشام على لاعبنا عمران الحوسني.

وفي الفئة الثانية، تمكن عمار السدراني من قلب الطاولة في لقائه على الطاولة الأولى مع السوري رامي طلب، واستغل خطأ فادحاً من منافسه في النهايات ليحسم نقطة المباراة لصالحه، وتعادل الروسي تيموفي بيريفيرزيف مع المصنف الثاني الروماني ستيفان إيميليان بريساكارو، وتغلب المصري رامز سمير على المصنف السادس السوري آرام آدم.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، فاز سالم عبدالرحيم على المصري ديفيد جورج، وفاز أحمد فريد على العماني مسلم العامري، وتعادل سعيد نامي مع الإندونيسية إيفي ليندياواتي، وتعادلت مريم عيسى مع الفلبيني دانديل فيرنانديز.

يذكر أن اللجنة المنظمة رفعت قيمة جوائز البطولات إلى 52 ألف دولار للمراكز من الأول إلى العاشر في كل فئة.