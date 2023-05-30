الوصل يزهو بكأس رئيس الدولة لألعاب القوى

ظفر فريق الوصل بكأس رئيس الدولة لألعاب القوى، فيما حصد نادي الشارقة لرياضة المرأة لقب مسابقة السيدات في ختام فعاليات مهرجان كأس رئيس الدولة الذي نظمه اتحاد اللعبة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، باستاد القوات المسلحة في أبوظبي، بمشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.

وحقق الوصل 12 ميدالية (6 ذهبيات، 5 فضيات، برونزية)، وجمع الشارقة 11 ميدالية (4 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات)، وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة 10 ميداليات (9 ذهبيات، فضية).

وفاز النصر بلقب فئة الشباب بحصوله على 4 ميداليات (ذهبيتان، فضية، برونزية)، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان، برونزية)، كما فاز النصر بلقب كأس النخبة لفئة الناشئين برصيد 6 ميداليات (5 ذهبيات، فضية).

وحقق حتا كأس النخبة لفئة الأشبال بنين برصيد 5 ميداليات (ذهبيتان، 3 فضيات)، وجاء النصر ثانياً برصيد 8 ميداليات (ذهبيتان، فضية، 5 برونزيات)، كما نال نادي أبوظبي لقب فئة الشابات برصيد 12 ميدالية (8 ذهبيات، فضيتان، برونزيتان)، واحتل فريق الشارقة لرياضة المرأة المركز الثاني برصيد 7 ميداليات (5 ذهبيات، فضية، برونزية).

وتفوق نادي أبوظبي في كأس النخبة لفئة الناشئات بحصوله على المركز الأول برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات، 3 فضيات)، وجاء نادي الشارقة لرياضة المرأة وصيفاً برصيد 3 ميداليات ذهبية.

كما هيمن نادي أبوظبي على كأس النخبة لفئة الأشبال بنات بحصوله على 10 ميداليات (9 ذهبيات، فضية).

وحضر المنافسات وتوّج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية والسباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ورئيس اتحاد ألعاب القوى اللواء الدكتور محمد المر، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد ألعاب القوى فهد عبدالله بن جمعة، ومدير مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى الدكتور حمدي عبدالرحيم، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد ألعاب القوى.