شباب الأهلي الأقوى هجومياً.. والنصر الأفضل دفاعياً في موسم السلة

حفل موسم كرة السلة لمرحلة الرجال 2022 - 2023، الذي أسدل الستار عن مسابقاته الثلاث (كأس الاتحاد - الدوري العام - كأس رئيس الدولة) مساء الجمعة الماضي، بتألق لاعبي شباب الأهلي من مواطنين ومواهب ومحترفين، إذ حصلوا على نسب تسجيل مرتفعة، قادت وفق الإحصاءات الرسمية، لأن يكون «فرسان دبي» الفريق الوحيد بين الأندية التي نافست هذا الموسم الذي ينجح في كسر حاجز معدل 90 نقطة في المباراة الواحدة.

وقاد التفوق الهجومي لشباب الأهلي، في منحه ثنائية الموسم (الدوري والكأس)، إلا أن الخطوط الدفاعية لـ«فرسان دبي» لم تكن بالنجاعة ذاتها والجودة الهجومية، بعد أن كشفت الإحصاءات الرسمية عن ذهاب لقب «الأصلب دفاعياً» لمصلحة فريق النصر الذي اكتفت سلته بتلقي المعدل الأقل من النقاط في المباراة الواحدة، والبالغ 74.20 نقطة.

وخاض فريقا شباب الأهلي والوصل الكم الأكبر من مباريات الموسم الجاري بمسابقاته الثلاث، بإجمالي 26 مباراة، خصوصاً أن الفريقين احتاجا إلى مواجهة ثالثة فاصلة في ما بينهما في نصف نهائي بطولة الدوري لتحديد هوية المتأهل للنهائي، بعد تعادلهما بعدد مرات الفوز في موقعتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

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