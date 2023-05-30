نجم وسط عجمان يستجم في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد

اتخذ نجم خط وسط عجمان، الدولي، بلال يوسف، إسبانيا واجهة له لقضاء إجازته السنوية، رفقة عدد من أصدقائه في تقليد سنوي اعتاد عليه اللاعب لزيارة المدن الإسبانية.

وقال بلال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «لمدن إسبانيا بريق خاص لي ولأصدقائي، فقبل كل رحلة سنوية، نحاول أن نغير الواجهة لأي دولة أوروبية أخرى، لكننا نعود في النهاية لنستقر على إسبانيا».

وأضاف: «مثل هذه الرحلة مهمة جداً للاعبي كرة القدم على وجه التحديد، فهم في حالة ضغط مستمر على مدار الموسم، وتأتي فترة الإجازة لتزيل الإرهاق والتعب، خصوصاً أن الموسم المنصرم كان مملوءاً بالتحديات بالنسبة لعجمان الذي قدم موسماً رائعاً، رغم أن ترتيبه في جدول الدوري كان من الممكن أن يكون أفضل لولا حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق، خصوصاً في مباراة الوحدة على ملعبنا».

وقال: «مباراة واحدة حالت دون حصولنا على المركز الرابع، وهي مواجهة الوحدة في الجولة قبل الأخيرة التي خسرناها على ملعبنا ووسط جماهيرنا. اللاعبون كانوا متأثرين بحالة الحزن على وفاة أمين السر والمشرف العام على الكرة عبدالله الشحي الذي كان يرتبط بعلاقة قوية معنا، وفي اعتقادي لو استطعنا الخروج بالنقاط الثلاث لضمنا المركز الرابع، لكن في العموم ما قمنا به هذا الموسم كان شيئاً كبيراً وعملاً نستطيع أن نبني عليه للمستقبل».