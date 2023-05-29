مينراث يغيب عن شباب الأهلي في نهائيات "سوبر غرب - آسيا" لكرة السلة

كشف المدرب المساعد للفريق الأول لكرة السلة في نادي شباب الأهلي، عن غياب المحترف الأميركي نيكولاس مينراث عن صفوف "الفرسان" في بطولة "سوبر غرب-آسيا" التي يستضيفها شباب الأهلي تصفياتها النهائية خلال الفترة من 9 وحتى 18 يونيو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.

وقال عتيق لـ "الإمارات اليوم": "إن ارتباطات عائلية دفعت منيراث للسفر إلى أمريكا، وعدم قدرته على التواجد مع الفريق في النسخة الأولى من (سوبر غرب-آسيا)".

وأوضح: "يعتبر نيكولاس احد ابرز العناصر التي تألقت على صعيد هذه البطولة، وحصد خلال مبارياتها العديد من الجوائز سواء كأفضل لاعب مؤثر أو هداف، لكن ظروف قهرية دفعت اللاعب للمغادرة إلى أمريكا، رغم محاولات إدارة النادي أقناعه بالاستمرار والبقاء والتواجد في هذا المحفل القاري الهام".

وعن الخيارات البديلة المتاحة أمام شباب الأهلي لتعويض منيراث قال عتيق: "لا توجد أسماء مطروحة حالياً، في ظل التأني في عملية البحث والمقرونة بأن يكون التعاقد مع محترف على ذات النوعية والمستوى وأن يشكل الإضافة المطلوبة للفريق".